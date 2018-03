🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna, ha annunciato l’esponente indipendentista in un video pubblicato sui social. “Ho informato il presidente del Parlamento catalano affinché, in modo provvisorio, non presenti la mia candidatura all’investitura come presidente”, ha dichiarato.

