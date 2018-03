Berlusconi: “Tajani sarà il nostro premier  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Sono lieto di potervi annunciare una buona notizia. L’attuale presidente del Parlamento europeo il nostro amico Antonio Tajani ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità che gli avevamo richiesto a guidare il prossimo governo di centrodestra”. E’ l’annuncio che Silvio Berlusconi ha fatto nel corso di ‘Matrix’ su Canale 5. Berlusconi ha poi precisato che “Tajani mi ha dato la disponibilità. Dopo che io avrò fatto questo annuncio, mi ha detto, io confermerò con un’agenzia…”.

Berlusconi e la coalizione: “Siamo 4 eroi, votateci”



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.