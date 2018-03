Messina, trovato cadavere a casa l’agente di scorta di Giuseppe Antoci

🔊 Ascolta l'articolo

E' giallo nel messinese sulla morte di Tiziano Granata, 42 anni, poliziotto, agente di scorta di Giuseppe Antoci, l'ex Presidente del Parco dei Nebordi sfuggito a un agguato mortale. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di contrada Sant'Anna tra Brolo e Gliaca di Piraino. Non si conoscono i motivi del suo decesso. Per chiarire le cause di morte, la Procura di Patti ha aperto un'inchiesta. Tiziano Granata guidava la macchina su cui viaggiava il dirigente del commissariato di Polizia che nel maggio 2016 aveva aperto il fuoco contro i malviventi che avevano organizzato un agguato, non riuscito, all'ex Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci.

Già da tempo sottoposto a tutela per le minacce che aveva subito in seguito ai protocolli di legalità messi in atto per evitare la concessione di ampie zone di pascoli alla mafia, Antoci nel 2016 era sfuggito ad un agguato in piena regola avvenuto sui Nebrodi tra Cesarò e San Fratello.

Erano da poco passate le due quando la macchina di Antoci, di ritorno a Santo Stefano di Camastra da una manifestazione a Cesarò, era stata bloccata lungo i tornanti di montagna da alcune grosse pietre poste deliberatamente sulla carreggiata per fermare il corteo. A salvarlo il dirigente del commissariato che si trovava nell’auto davanti e che scortava Antoci di ritorno da un convegno. E quell’auto era guidata dall’agente morto nella sua abitazione e sui cui ora si cerca di fare luce. (Ter/AdnKronos)

