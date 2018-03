De Luca: “Quattro querele contro Di Maio”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca annuncia la firma di “4 querele per diffamazione nei confronti dell’on. Luigi Di Maio, due già depositate questa mattina al Tribunale di Napoli, altre due ai Tribunali di Napoli Nord e Genova”. De Luca rivolge a Di Maio “l’invito a formalizzare la sua rinuncia all’immunità parlamentare e ai privilegi della casta, così come rinnovo l’invito, ancora in queste ore, a un confronto pubblico dove e come vuole”.

Il governatore campano fa sapere inoltre che “si sta raccogliendo tutta la documentazione relativa ad articoli di stampa e dichiarazioni pubbliche, per procedere sul piano penale e civile contro tutti coloro che, in modo diretto o indiretto, hanno fatto affermazioni diffamatorie nei nostri confronti. Andremo avanti con determinazione in un’operazione verità fino all’individuazione dei mandanti di una campagna di aggressione politico-mediatica che aveva il solo obiettivo di condizionare le elezioni politiche e di distrarre l’opinione pubblica dalle questioni vere. Operazione – conclude De Luca – per la quale non si è esitato a ingaggiare perfino camorristi”.

