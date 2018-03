Energia: Cib, ok Commissione Ue a piano biometano, asset strategico  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“E’ un risultato che premia gli sforzi dell’intero Sistema Paese e che la filiera del biogas/biometano agricolo italiano attendeva da lungo tempo”. Così Piero Gattoni, presidente del Cib – Consorzio Italiano Biogas, commenta l’approvazione da parte della Commissione Ue del piano di sostegno di 4,7 miliardi di euro per biocombustibili avanzati e biocarburanti in Italia, tra il 2018 e il 2022.

“Un ringraziamento va al Mise, al Mipaaf e al Mattm, ai ministri e ai loro staff, per aver sostenuto con forza e determinazione questo dossier a Bruxelles, consapevoli dell’importanza del biometano quale asset strategico per lo sviluppo e per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera e di decarbonizzazione dell’economia. Ci auguriamo ora che il decreto venga firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel più breve tempo possibile”, continua Gattoni.

