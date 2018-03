Anima metropolitana per l’ Alfa Romeo Mito Urban

🔊 Ascolta l'articolo

DI ITALPRESS

La Mito si rinnova con l’introduzione del nuovo allestimento Urban che da oggi sara’ possibile ordinare presso tutti gli showroom Alfa Romeo. Inoltre, la novita’ accompagna una razionalizzazione della gamma che rendera’ ancora piu’ semplice scegliere la versione piu’ adatta alle proprie esigenze. Il tutto con un significativo vantaggio per il cliente come dimostra un listino che parte da 11.250 euro per la Mito Urban 1.4 78 CV, grazie al finanziamento Menomille. All’esterno, si contraddistingue per uno spiccato look sportivo – dato da spoiler posteriore e terminale di scarico cromato – impreziosito da elementi raffinati che ne esaltano l’anima metropolitana: dai cerchi in lega da 16″ alle calotte degli specchi retrovisori con trattamento cromo satinato. Si aggiunge, alle peculiarita’ stilistiche, una ricca dotazione di serie che prevede: sistema Uconnect da 5″ completo di servizi Uconnect Live, climatizzatore manuale, Cruise Control, 7 airbag, selettore Alfa DNA con differenziale elettronico Q2 e DST (ad eccezione della motorizzazione 78 CV) e sistema ESC (include ASR e Hill Holder). Inoltre, e’ possibile personalizzare la propria vettura scegliendo tra sei pack specifici: Sport, Veloce Carbon Look, Comfort, Lusso, Visibility e Tech – che raggruppano i contenuti piu’ richiesti con un significativo vantaggio economico. Forte di uno stile che esprime sportivita’ e di un comportamento stradale che la rende il punto di riferimento nella categoria, la nuova Mito Urban offre un’ampia gamma di propulsori, tutti efficienti, affidabili e performanti: il motore diesel 1.3 Multijet (con potenze da 95 CV o 90 CV) che assicura temperamento brillante, bassi consumi ed emissioni contenute; i motori a benzina 1.4 da 78 CV, 1.4 MultiAir Turbo da 140 CV (con cambio automatico TCT) e 1.4 Turbo da 120 CV a doppia alimentazione benzina e GPL. Unica eccezione e’ il potente 1.4 MultiAir Turbo da 170 CV con cambio automatico TCT che e’ esclusivo della versione Mito Veloce.

