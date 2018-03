Club Roggero Lauria ospiterà i campionati giovanili di windsurf

🔊 Ascolta l'articolo

Un centinaio di atleti di oltre 20 nazioni saranno in gara a Mondello dall’1-7 aprile per partecipare al campionato europeo di tavole a vela della classe Techno 293 Plus.

La manifestazione e’ stata presentata stamattina nella sede del Roggero di Lauria che organizzera’ la regata velica.

Un evento di grande importanza agonistica perche’ sara’ valido per la selezione di un solo rappresentante (un ragazzo e una ragazza) per nazione, alle prossime Olimpiadi Youth che si terranno ad ottobre a Rio della Plata (Buenos Aires).

Secondo i responsabili della classe internazionale che riceve le iscrizioni si prevede la presenza a Mondello di oltre 100 atleti di almeno 20 nazioni e di altrettanti accompagnatori, tra genitori, tecnici, giudici e componenti l’entourage organizzativo nazionale ed internazionale, nonche’ reti televisive estere.

L’Italia si pone in veste di protagonista per questo Europeo.

Nella categoria maggiore, la under 19, quella della selezione olimpica giovanile, le punte saranno il gardesano Nicolo’ Renna e l’anconetana Giorgia Speciale, ma ad un risultato di prestigio guarda anche l’altro azzurrino, il palermitano Giorgio Stancampiano il leader della squadra Techno del Lauria anche se e’ gia’ proiettato verso la tavola maggiore, la Rsx sulla quale gareggera’ per gran parte della stagione in corso. Alla presentazione sono intervenuti tra gli altri il presidente del club Lauria, Giorgio Matracia e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

