comScore offre uno spaccato dei trend del Retail Online; La penetrazione del settore in crescita nel Q4 del 2017 rispetto all’anno precedente  

Fonte: adnkronos.com

MILANO, 1 Marzo 2018 /PRNewswire/ — comScore, Inc. pubblica oggi il suo report sul retail online, utilizzando i data del panel multi-piattaforma per cinque nazioni europee (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito)con l’intento di svelare i maggiori trends nel Retail, tracciando le differenze tra i comportamenti e i pattern di consumo. Nella stagione di vacanze tra ottobre e dicembre 2017 i consumatori tedeschi (di cui l’89% ha visitato siti di retail) hanno passato poco meno di cinque ore in media su siti di retail su tutte le piattaforme, mentre i francesi tre ore (84% su siti di retail) gli italiani (84%) e gli Spagnoli (89%). In ciascuna delle 5 nazioni europee, più di un terzo dei consumatori visitano siti di retail sia da mobile che da desktop, avvalorando la tesi da noi espresso nel 2017 Global Mobile Report secondo cui l’utilizzo del mobile nel retail è ormai quasi pari a quella del desktop.

“Questo report fornisce insights sulle audience del retail e sul loro consumo cross-device di contenuti, utilizzando esempi per ogni nazione Eu5” afferma Guido Fambach, senior vice presidente EMEA in comScore. “Aiuta i proprietari di media, i pubblicitari e le agenzie ad avere una migliore comprensione di questo panorama così competitivo, consentendo loro di sfruttare queste nozioni il più possibile per raggiungere i propri consumatori”. Ulteriori insights dall’istantanea sul Retail online in Europa:

A proposito di comScorecomScore è la società di misurazione cross-piattaforma che rileva con precisione le audience, i brand e il comportamento dei consumatori in tutto il mondo. comScore ha completato la fusione con Rentrak Corporation nel gennaio 2016 per dare vita al nuovo punto di riferimento per un mondo dinamico e cross-piattaforma. Costruiti con precisione e innovazione, i nostri dati non hanno eguali: combinano informazioni proprietarie sul mondo digitale, sulla TV e sull’industria cinematografica con un vasto set di dettagli demografici, in modo da quantificare su scala globale il comportamento multischermo dei consumatori. Tale approccio aiuta le aziende nel mondo dei media a monetizzare interamente le proprie audience, e i marketer a raggiungere queste audience nel modo più efficace. Con oltre 3200 clienti e una presenza globale in oltre 75 Paesi, comScore fornisce già oggi il futuro della misurazione. Attualmente le azioni di comScore sono quotate sul Mercato OTC (OTC:SCOR). Per maggiori informazioni su comScore, visita comScore.com.

