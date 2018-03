Resuttano, colpo di accetta alla testa dopo litigio fra pastori

🔊 Ascolta l'articolo

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un futile litigio tra due pastori. E’ accaduto a Resuttano, in provincia di Caltanissetta, dove un 50enne, C.G., ha colpito alla testa con un’accetta un allevatore 48enne di Santa Caterina Villarmosa. L’uomo, nonostante le ferite, e’ riuscito ad avvisare i Carabinieri. Il tempo di denunciare l’episodio e ha perso i sensi. Soccorso dai familiari e’ stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove attualmente e’ ricoverato in prognosi riservata.

I militari hanno raggiunto in contrada Ciolino l’aggressore. Il pastore, ancora in possesso dell’accetta e con gli abiti intrisi di sangue, non ha opposto resistenza confessando la vicenda. L’uomo e’ stato arrestato. Dovra’ rispondere di tentato omicidio. A scatenare la violenza un futile litigio dovuto al pascolo di un gregge sul suo terreno. (ITALPRESS).

