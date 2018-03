Renzi: “109 alla laurea, su questo rosico” 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

109 come voto di laurea per aver litigato con il relatore? “Ok, su questa rosico. E’ vero: ho preso 109. Penso di essere uno dei pochi cog… in Italia”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi, in un passaggio dell’intervista a Pif, fatta in macchina tra Modena e Bologna e pubblicata dall’ex premier sui suoi account social.

E per avere la media giusta”, per ottenere l’ambito 110, ha raccontato Renzi, “ho rifiutato per tre volte il voto dell’ultimo esame”. La tesi di laurea era su La Pira e alla domanda se abbia mai più sentito il relatore in questione, Renzi ha preferito non rispondere.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.