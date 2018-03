Di Maio: “Ministro Interno sarà donna” 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Il ministro dell’Interno sarà una donna”. Lo annuncia Luigi Di Maio a ‘Matrix’ su Canale 5, aggiungendo: “Voglio un’opportunità al governo. Metteteci alla prova. Sto presentando la squadra di governo prima, anche imparando dalla lezione delle giunte comunali…”.

“Domani saranno presentati tutti i ministri del governo cinque stelle. Non li ho scelti solo perché hanno un bel curriculum ma perché tutti hanno lavorato sul campo. E sarà una squadra che tutti quanti ci invidieranno. E’ una proposta che facciamo al capo dello Stato prima delle elezioni e l’abbiamo fatta perché vogliamo far votare gli elettori a carte scoperte…” ha detto il candidato premier M5S.

FACEBOOK – In una diretta FB, in giornata, ha sottolineato: “Non vedo l’ora di riunire il Consiglio dei ministri e cominciare a fare le cose che si dovevano fare 30 anni fa e che per 30 anni non sono mai state fatte a causa di questa classe politica”.

SORPRESA – E ha annunciato “una sorpresa” dal palco della manifestazione che si terrà venerdì in Piazza del Popolo a Roma, “per chiudere il nostro progetto di governo con un ultimo atto che in realtà è il primo e che sarà molto importante per il riscatto dei cittadini”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.