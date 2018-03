🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sergio De Caprio, l’ufficiale dei carabinieri che nel 1993 arrestò Totò Riina, ha rinunciato alla nomina a Cavaliere da parte del Presidente della Repubblica. Lo ha scritto in una lettera inviata al Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il Quirinale, a fine dicembre scorso, ha quindi emanato un decreto di revoca per “espressa rinuncia” dell’interessato.

