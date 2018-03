Berlusconi: “Tajani è persona migliore per candidato premier”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Lei ha lanciato di fatto Antonio Tajani come candidato premier di Forza Italia, ma Matteo Salvini ha detto no. Che ne pensa? “Il presidente del Parlamento europeo – replica Silvio Berlusconi ai microfoni del Tg1 – ha una grande responsabilità, alla guida di quella che è l’unica istituzione europea eletta dai cittadini; però Antonio, che con me ha fondato Forza Italia, è la persona migliore per coprire un ruolo così importante per il Paese”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.