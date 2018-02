Siracusa, rapina tabaccheria, uno dei due rapinatori è un 15enne

🔊 Ascolta l'articolo

Rapina in una tabaccheria in piazza Cappuccini, a Siracusa. Il colpo e’ stato messo a segno da due malviventi, con il volto coperto e presumibilmente armati. I due, dopo essere entrati nel locale, dopo una colluttazione con i titolari, hanno rubato circa 50 euro e si sono dati alla fuga. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che sono riusciti a bloccare uno dei due rapinatori, D.A. di 15 anni. Il giovane e’ stato arrestato e accompagnato nel centro di prima accoglienza di Via Franchetti, a Catania.

(ITALPRESS).

