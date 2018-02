Noto (Sr), arrestata donna per una rapina commessa nella capitale

🔊 Ascolta l'articolo

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato Rosa Bono, 64 anni, di Noto, in provincia di Siracusa. La donna, raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, e’ finita ai domiciliari. L’indagata deve scontare una pena definitiva di 1 anno, 3 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 600 euro, in quanto riconosciuta colpevole del reato di rapina aggravata in concorso commesso nella capitale il 6 gennaio del 2014.

(ITALPRESS)

