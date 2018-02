Lentini, omicidio nel siracusano, indagano i carabinieri

🔊 Ascolta l'articolo

LENTINI (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Omicidio in contrada Sabuci, a Lentini, nel Siracusano. La vittima e’ Luigi Venezia, di 59 anni. L’uomo e’ stato freddato con un colpo d’arma da fuoco alla testa. A sparare sarebbero state due persone a volto coperto. L’omicidio e’ avvenuto intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La zona, secondo quanto confermato dagli investigatori, sarebbe frequentata da prostitute. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella della rapina finita nel sangue. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.