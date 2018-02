Ryanair annuncia l’abbandono della base operativa di Birgi

🔊 Ascolta l'articolo

Rynair annuncia con una nota sul sito della compagnia low cost che Trapani Birgi non tornera’ ad essere la prossima estate una base operativa. “Ryanair ha confermato oggi – si legge nel comunicato – che la sua ex base a Trapani (che e’ stata chiusa a ottobre 2017) non sara’ riaperta quest’estate a seguito della decisione dell’Aeroporto di Trapani di annullare il bando di gara per la promozione delle rotte.

I tre aeromobili basati a Trapani la scorsa estate saranno ricollocati in altre destinazioni del network di Ryanair e, purtroppo, questo si tradurra’ con la perdita di 18 rotte, circa 1,1 milioni di passeggeri all’anno e 820 posti di lavoro in loco. Ryanair continuera’ a servire quattro rotte (Baden Baden, Milano Bergamo, Francoforte Hahn e Praga) da/per Trapani con frequenza giornaliera/settimanale, che saranno tuttavia operate con aeromobili di Ryanair provenienti da altre basi, e non da Trapani”.

David O’Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair, scrive nella nota: “Siamo dispiaciuti che la nostra base di Trapani non riaprira’ nell’estate 2018 a seguito della decisione dell’Aeroporto di Trapani di annullare il piano di promozione delle rotte. Ryanair continuera’ a operare quattro rotte da Baden Baden, Milano Bergamo, Francoforte Hahn e Praga verso Trapani da altre basi del network di Ryanair: la decisione dell’aeroporto comporta ora che l’investimento di Ryanair di 300 milioni di dollari in aeromobili dovrá essere allocato altrove. Ryanair e’ fiduciosa che questi tagli a Trapani possano essere rivisti nel corso del prossimo anno, e continuera’ a discutere con l’aeroporto per verificare se e come ripristinare la crescita”. (ITALPRESS).

