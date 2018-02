Poker rosanero dopo la grande paura, interrotta serie nera

🔊 Ascolta l'articolo

Il Palermo torna a vincere dopo 3 sconfitte e un pareggio. Battuto 4-1 in rimonta l’Ascoli al “Barbera”. Il gol di Bianchi a fine primo tempo rischiava di fare sprofondare nel baratro i rosanero che invece con un grande inizio ripresa ribaltano la situazione con la doppietta di Rispoli e due eurogol di Coronado e Nestovovski.

Palermo in avanti e in costante possesso palla, ma con una manovra troppo laboriosa e lenta. Al 5′ ci prova Jajalo su calcio di punizione con palla che sfiora l’incrocio alla destra del portiere. Al 14′ la risposta dell’Ascoli con una girata al volo dell’ex Monachello che finisce sul fondo. Al 24′ a sfiorare il gol e’ il Palermo: Jajalo lancia Nestorovski che di testa impegna severamente Lanni, bravo a salvarsi in corner. Al 39′ e’ Coronado a impegnare il portiere bianconero con una conclusione da fuori, anche questa deviata in angolo. Al 43′ l’Ascoli passa in vantaggio: cross di Mogos da destra, Clemenza aggancia in area dalla parte opposta e mette in mezzo per Bianchi che in spaccata insacca. A inizio ripresa il Palermo rientra in campo col piglio giusto e ribalta la situazione in 3′. Al 1′ Szyminski appoggia per Dawidowicz, palla nell’area piccola che arriva tra i piedi di Rispoli che non sbaglia.

Al 3′ il 2-1 con un eurogol di Coronado che si fa spazio tra tre avversari e con un destro a giro infila la palla nell’angolino alla sinistra del portiere. Un trauma per l’Ascoli che fatica a riprendersi e al 10′ subisce anche il terzo gol: angolo di Coronado e palla in mezzo all’area dove Rispoli aggancia e gira con il sinistro in rete. Al 27′ Pomini si supera alzando in angolo il pallone su punizione di Clemenza. Al 38′ chiude i conti Netorovski con una magistrale esecuzione su calcio di punizione: sinistro imparabile all’incrocio dei pali.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini 6.5; Belluci 6.5, Struna 6, Rajkovic 6; Rispoli 7.5, Jajalo 6, Dawidowicz 6, Szyminski 6 (28′ st Accardi 6); Coronado 7 (41′ st Moreo sv); Nestorovski 7, La Gumina 6 (21′ st Gnahore 6). In panchina: Maniero, Posavec, Trajkovski, Rolando, Balogh, Fiordilino, Fiore, Murawski. Allenatore: Tedino 6.

ASCOLI (3-5-1-1): Lanni 6; De Santis 6, Padella 6, Gigliotti 6 (30′ st Ganz 6); Mogos 6, Kanoute’ 5.5 (16′ st Lores Varela 5), Buzzegoli 6, Bianchi 6.5, Martinho 6 (28′ pt Mignanelli 5.5); Clemenza 6.5; Monachello 5.5. In panchina: Agazzi, Colantonio, Carpani, Addae, Castellano, Pinto, D’Urso, Baldini, Perri. Allenatore: Cosmi 6.

ARBITRO: Martinelli di Roma 6. RETI: 43′ pt Bianchi, 1′ st, 10′ st Rispoli, 3′ st Coronado, 38′ st Nestorovski. NOTE: Serata umida, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 6.466. Ammoniti: Gigliotti, La Gumina, Rispoli, Clemenza, Mignanelli. Angoli: 6-3. Recupero: 1′; 5‘. (ITALPRESS).

