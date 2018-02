Cgil denuncia, “scelta folle, dighe vuote e buttiamo l’acqua a mare”

🔊 Ascolta l'articolo

E’ una follia, le dighe ancora sono vuote e buttiamo via l’acqua. E’ sacrilegio, bisogna conservare fino all’ultima goccia in un momento in cui si discute di razionamento delle risorse idriche e in cui bisogna fare partire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe”. A dirlo è il segretario generale della Cgil Palermo, Enzo Campo, intervendo sulla gestione dell’emergenza idrica dopo l’annuncio del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti di un parziale svuotamento della diga Rosamarina. Stasera si riuniscono i Comuni di Balestrate, Trappeto e Partinico, nel Palermitano, per discutere della grande crisi che si determinerebbe per l’agricoltura in caso di penuria d’acqua in vista dell’estate. “I lavori vanno fatti subito – dice Campo -. Altrimenti siamo al paradosso di dover fare la danza della pioggia per non fare piovere più”. E assieme alla Cgil, la Filctem, il sindacato di categoria, alza la voce definendo da “ubriachi” la scelta di scaricare l’acqua. “Si ha come la sensazione che c’è chi si adopera per creare la crisi idrica – attacca il segretario generale Filctem Palermo, Francesco Lannino -. Si vogliono buttare via tre milioni di metri cubi d’acqua dalla diga di Rosamarina e in questi giorni nella diga di Gammauda, comune di Chiusa Sclafani, sono stati scaricati, per piena, circa 2 milioni di metri cubi d’acqua. Questi 5 milioni di metri cubi coprono il fabbisogno idrico della città per 5 settimane, in quanto, come è noto il fabbisogno idrico di Palermo è di circa un milione di metri cubi a settimana. Sarebbero serviti per il mese di luglio e per la prima settimana di agosto, invece di avere l’acqua a giorni alterni”.

Anche secondo la Filctem, come hanno detto i commissari per le emergenze idriche che si sono avvicendati nei decenni scorsi, in Sicilia l’acqua c’è e non sono necessarie ulteriori opere faraoniche. “Occorre fare funzionare bene le infrastrutture esistenti attraverso le manutenzioni ordinarie e straordinarie – dice ancora Lannino – per invasare l’acqua nei bacini al massimo delle capacità, anche tramite collegamenti d’interconnessione, ridurre le perdite nelle reti attraverso operazioni di ammodernamento e ristrutturazione, favorire il riuso dell’acqua depurata”.

“Tutto il contrario di quello che continua ad avvenire – conclude -: scarsa capacita degli invasi, perdite in alcune reti sino al 70 per cento, insufficiente depurazione e assenza di riuso delle acque”. (Loc/AdnKronos

