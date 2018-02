Appalti G8, confiscato Salaria Sport Village  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Confisca del Salaria Sport Village per un valore complessivo di 70 milioni di euro. Lo ha disposto il Tribunale di Roma, sezione di Misure di Prevenzione. Il Salaria Village, già sequestrato nel 2014, appartiene all’imprenditore Diego Anemone, condannato nei giorni scorsi a 6 anni per associazione a delinquere nell’ambito del processo sugli appalti G8.

La struttura, che comprende terreni, piscina olimpionica e una palazzina di 9mila metri quadrati, ha continuato l’attività in questi anni in amministrazione giudiziaria. Lo scorso 8 febbraio, per il G8 della Maddalena, sono stati condannati anche l’ex presidente delle Opere pubbliche, Angelo Balducci, a 6 anni e mezzo, l’ex generale della Gdf Francesco Pittorru, a 4 anni, e a 4 anni e mezzo l’ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis, mentre è stato assolto l’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.