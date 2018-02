🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Paura a piazza Venezia, in pieno centro a Roma, per la caduta di calcinacci da un palazzo all’angolo con via Cesare Battisti. Sul posto i carabinieri del comando di piazza Venezia hanno delimitato in attesa dei vigili del fuoco, deviando i passanti sull’altro lato della strada. Non si registrano feriti.

