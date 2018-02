Turismo, nasce ‘Discover Italy’  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Idee di viaggio e itinerari tematici per attrarre passeggeri e incrementare il turismo in Italia, soprattutto dall’estero. È questo l’obiettivo di ‘Discover Italy’, la nuova piattaforma editoriale lanciata da Alitalia in collaborazione con Touring Club Italiano e Gambero Rosso. Il nuovo portale ispirazionale, che ha l’obiettivo di promuovere il Belpaese e le sue eccellenze, è stato presentato oggi dal Chief Commercial Officier and Revenue Management di Alitalia, Fabio Maria Lazzerini, dal presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi, e dal presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia. Alla conferenza stampa, svoltasi nella storica sede milanese del Touring Club Italiano, è intervenuto anche Francesco Palumbo, direttore generale Turismo del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

“Grazie all’autorevolezza e alla comprovata esperienza di Touring Club Italiano e Gambero Rosso, il nuovo portale di Alitalia propone contenuti originali e di qualità, offrendo al visitatore un racconto emozionale delle tipicità e delle unicità delle diverse località turistiche italiane”, sottolinea una nota.

Discover Italy’ è una piattaforma digitale multilingue e multicanale; contiene informazioni, consigli, guide ed esperienze di viaggio e offre un’attenta e ampia selezione di destinazioni del nostro Paese. I diversi itinerari tematici con cui viene narrata ogni località spaziano dall’enogastronomia, all’architettura; dal cinema, alle feste popolari; dal lifestyle, allo sport. Il tutto declinato in modo originale ed emozionale, con un taglio contemporaneo e proposte personalizzate per diverse tipologie di viaggiatori.

Editoriali, ricette, suggerimenti sulle migliori esperienze da vivere, tutorial, foto, video, test e altri contenuti interattivi: sono questi gli strumenti con cui vengono raccontati i territori italiani su ‘Discover Italy’, in un’ottica di continuo coinvolgimento emotivo dell’utente. Un tool di ricerca degli argomenti, inoltre, aiuterà il viaggiatore a farsi ispirare nella scelta della prossima vacanza in Italia. Per ogni destinazione sono poi sempre disponibili le offerte speciali Alitalia per volare dall’estero verso la meta turistica consultata.

“Con ‘Discover Italy’ avviamo il processo di trasformazione del nostro sito in una nuova piattaforma digitale con contenuti dedicati e personalizzati. L’obiettivo è quello di attirare sui nostri voli più turisti, soprattutto dall’estero, e promuovere in un modo coinvolgente ed emozionale le destinazioni italiane”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini.

“Voglio ringraziare gli autorevoli partner di questo progetto, Touring Club Italiano e Gambero Rosso, perché attraverso il loro importante contributo siamo riusciti a confezionare un prodotto innovativo e di grande qualità, che ha infiniti margini di sviluppo. Alitalia ha l’ambizione di essere sempre più la porta di ingresso in Italia per milioni di turisti da tutto il mondo. Un’aspirazione che produrrà importanti e benefici effetti sull’economia di un Paese che ha nel turismo un suo asset fondamentale”, ha aggiunto il Chief Commercial Officer and Revenue Management di Alitalia.

“Abbiamo lavorato a lungo per essere partner di questo accordo che abbiamo condiviso – ha affermato Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano – consapevoli che sia fondamentale promuovere con autorevolezza le eccellenze del nostro Paese. L’Italia è uno dei Paesi in Europa più ricchi di biodiversità, di distintività territoriale, di qualità di beni gastronomici, di attrattività paesaggistica, di patrimonio culturale. È un Paese unico al mondo e merita di essere conosciuto, promosso e valorizzato. La preziosa collaborazione con partner che sono autorevoli attori del sistema Italia ci assicura il raggiungimento del nostro obiettivo”.

“Gli ultimi dati del settore turistico – ha sottolineato Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso – confermano l’attenzione e l’interesse crescente per l’enogastronomia made in Italy e come questa sia diventata una spinta motivazionale per l’incoming nel nostro Paese, rivestendo la stessa importanza della storia, della cultura e dei beni archeologici che ogni anno richiamano milioni di turisti. L’Italia è incomparabile per la straordinaria presenza di eccellenze legate ai territori, unici nei loro paesaggi e nella loro biodiversità. Gambero Rosso, che si conferma soggetto di riferimento del settore, è orgoglioso di far parte di questo progetto insieme ai partner di prestigio Alitalia e Touring Club Italiano”.

La piattaforma editoriale ‘Discover Italy’ è stata realizzata da Shado, la media company di H-Farm, punto di riferimento per l’innovazione e prima realtà in Italia in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione e l’educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Per visitare ‘Discover Italy’ basta digitare discoveritaly.alitalia.com.

