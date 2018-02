Agguato a due fratelli fra Mazzarrone e Licodia, un morto ed un ferito grave

🔊 Ascolta l'articolo

Si trova ricoverato all’ospedale ‘Cannizzaro’ di Catania, dove e’ piantonato dai carabinieri, Carmelo Destro, 49 anni, rimasto ferito in un agguato nelle campagne tra Mazzarrone e Licodia Eubea. Invece, non ha avuto scampo il fratello Giuseppe, 67 anni, che e’ morto sul colpo. Il ferito, soccorso e trasportato nell’ospedale catanese e’ stato operato in serata.

L’agguato e’ avvenuto intorno alle 17 e a dare l’allarme e’ stato un passante. A sparare potrebbero essere stati piu’ sicari che hanno esploso almeno cinque colpi di fucile da caccia, calibro 12. I fratelli Destro erano impiegati come pastori. Indagano i carabinieri del Comando provinciale di Catania e della Compagnia di Caltagirone che al momento non escludono alcuna pista. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.