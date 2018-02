Procura, rinvio a giudizio per sindaco Bagheria. Miceli:”Non l’hanno sospeso”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Il rinvio a giudizio per il sindaco di Bagheria (Palermo), Patrizio Cinque, eletto con il Movimento 5 Stelle, è stato chiesto dalla Procura di Termini Imerese. Cinque è accusato di turbativa d’asta, falso, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e omissione di atti d’ufficio.

Il giovane sindaco, che si è autosospeso dal Movimento, è indagato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, sull’affidamento del servizio dei rifiuti, sulla gestione del palasport e sull’abusivismo edilizio che coinvolge altre 22 persone, fra cui il vicesindaco Fabio Atanasio, l’ex commissario della Provincia di Palermo Manlio Munafò, imprenditori e dipendenti comunali.

Nel settembre scorso, i carabinieri, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale termitano, Michele Guarnotta, avevano notificato la misura cautelare dell’obbligo di firma, disposizione poi annullata. Cinque ha sempre respinto ogni accusa.

“Cinque – spiega una nota M5S – e’ sospeso dal Movimento dal 21 settembre scorso, su sua stessa iniziativa, dopo che e’ venuto a conoscenza di un’indagine nei suoi confronti. Sospensione che permane alla luce della richiesta avanzata dalla procura di Termini Imerese”

Il segretario provinciale Pd di Palermo, Carmelo Miceli, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del primo cittadino da parte della Procura di Termini Imerese, si è fiondato sul “caso”. .”Ma di quale sospensione parla il M5S? Certo non quella del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque che dall’apertura dell’inchiesta a oggi ha continuato, nonostante gli annunci, a far parte a pieno titolo del movimento, a fare il sindaco e financo a partecipare alla composizione delle liste”.

“Ci dispiace che anche in una vicenda come quella del rinvio a giudizio del loro sindaco – continua il democratico – il M5S perda un’occasione per fare silenzio, cavalcando, per l’ennesima volta, l’onda del tipico e falso puritanesimo pentastellato, piuttosto che limitarsi ad augurare a Patrizio Cinque, di poter chiarire nel più breve tempo possibile, i termini della vicenda giudiziaria nella quale è coinvolto”.

(Loc/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.