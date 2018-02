Neve a Roma, saltano programmi Rai  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Avvisiamo tutti gli utenti che per problemi legati al maltempo

, la trasmissione ‘I fatti vostri’ oggi non andrà in onda”. E’ il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione di Rai Due, condotta da Giancarlo Magalli e in onda dal lunedì al venerdì alle 11.

E’ così arrivato via social l’avviso ai telespettatori per dire che la forte nevicata su Roma – con il corollario di ritardi e rallentamenti di bus e treni e caos per le vie della Capitale – ha non solo reso problematico ma ha anche impedito lo spostamento di molte persone, tra cui anche tecnici, personale e pubblico in studio di alcune trasmissione Rai, in diretta dagli studi romani.

FATTI VOSTRI – “Al suo posto verrà trasmesso ‘Sereno Variabile’ e ‘Dream Hotel – Sri Lanka’” si legge ancora sul social del programma, che si scusa con il pubblico per il disagio.

BUONO A SAPERSI – Problemi simili anche per ‘Buono a sapersi’, trasmissione condotta da Elisa Isoardi, in onda su Rai Uno alle 11. Molti utenti, infatti, hanno scritto sulla pagina Facebook della conduttrice chiedendo notizie in merito alla replica che è stata mandata in onda. “Replica? Bloccata dalla neve?” commenta un utente. “Oggi replica?” chiede un altro, mentre un terzo posta: “Elisaaaaaaa!! Cos’è sta replica? Stai bene?”.

AGORA’ – E ancora, in onda senza pubblico ‘Storie Italiane’ mentre ‘Agorà’ è iniziato in ritardo. Nessun problema tecnico, dunque, come dimostra la messa in onda di tutti i programmi di informazione, ma difficoltà negli spostamenti e nei trasporti a causa della nevicata romana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.