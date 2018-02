L’assedio del maltempo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Italia sotto assedio del maltempo. L’ondata di gelo raggiunge il suo apice questa settimana. La perturbazione proveniente dall’artico insisterà soprattutto al Centro Sud con precipitazioni sparse ma che saranno nevose anche a livello del mare. Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – rovesci di neve si avranno fin sulle spiagge di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Gargano, in pianura residue anche tra basso Lazio e Campania, in collina il resto del Sud.

TEMPERATURE POLARI – Le temperature subiranno una sensibile ed ulteriore diminuzione per via dell’intensificazione delle gelide correnti di Bora e Tramontana in arrivo direttamente dalla Siberia. Al Nord le minime potranno scendere decisamente sotto lo zero in pianura con valori mediamente compresi tra -5 e -7°C, inferiori sul Piemonte. Le massime oscilleranno tra 0 e 2°C. Al Centro le minime oscilleranno tra -4 e – 6°C con valori più bassi nei fondovalle e fino a -8°C; nelle massime grande freddo sulle Adriatiche con valori prossimi allo zero, sulle zone Tirreniche invece non più alte di 4/5°C, fino ad 8°C in Sardegna. I venti freddi raggiungeranno anche al Sud con i versanti orientali più esposti; minime che raggiungeranno i -3°C nelle aree interne. Massime ad una cifra e comprese tra 5 e 8°C, superiori in Sicilia e sulla Calabria meridionale.

SCUOLE CHIUSE A ROMA – Preso atto dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, è stata firmata un’ordinanza che dispone per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma. E non solo.

Roma imbiancata



Anche i sindaci di Tempio Pausania, Luras, Calangianus e Bortigiadas, in Gallura, vista l’allerta meteo della Protezione civile della Sardegna, hanno disposto la chiusura preventiva delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, con la possibilità di reiterazione dell’ordinanza in caso di prolungate condizioni di maltempo. Alcuni sindaci del Nuorese stanno valutando di prendere la stessa decisione.

L’AQUILA – Anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la sospensione dell’attività didattica per lunedì 26 e martedì 27 febbraio per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale. A Vasto (Chieti), invece, il sindaco Francesco Menna ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì.

BENEVENTO – Scuole chiuse a Benevento, sia oggi che domani. Chiusi anche l’Università e il Conservatorio. E’ la decisione adottata nel corso della seduta del Centro operativo comunale, convocata dal sindaco Clemente Mastella, in vista dell’ondata di freddo che investirà il Sannio. Disposta anche la chiusura ai visitatori del cimitero comunale e dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico del Sacramento), sempre nei giorni 26 e 27.

