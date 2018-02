Trofeo Silver Sicilia, domina Puglisi, terza la palermitana Gaia Falsone

🔊 Ascolta l'articolo

E’ stato Rosario Simone Puglisi il dominatore incontrastato della prima tappa del Trofeo Sicilia Silver di salto a ostacoli di equitazione. A San Giovanni La Punta, il giovanissimo catanese (13 anni) in sella a Premierne’ si e’ aggiudicato, infatti, la gara piu’ importante, la odierna C115 mista, ultimando il barrage senza errori e con il tempo di 37″77. Alle sue spalle, con lo stesso computo di penalita’ agli ostacoli, si e’ classificata seconda la messinese Federica Iuculano, che in sella a Indigo Z, ha concluso il barrage con il tempo di 38″27. Terzo posto per la palermitana Gaia Falsone, in sella a Blara (0/0; 38″65). (ITALPRESS).

