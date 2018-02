Caltanissetta, otto panetti di hashish avvolti nella trippa

🔊 Ascolta l'articolo

Otto panetti di hashish avvolti nella trippa. Un curioso escamotage quello escogitato da un cittadino gambiano per eludere i controlli della Polizia. Ma gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta non si sono fatti ingannare scoprendo lo stupefacente ed arrestando (tra l’altro per la terza volta) il pusher.

Maar Abdoulaye, un gambiano 35enne in possesso di regolare permesso di soggiorno, e’ stato bloccato dagli agenti dell’antidroga di ritorno da Palermo dove era partito per rifornirsi. L’uomo, appena sceso dal pullman di ritorno dal capoluogo siciliano, e’ stato bloccato dai poliziotti. A seguito di una perquisizione gli agenti hanno trovato, avvolti all’interno della trippa di animale celata in un sacchetto di plastica, otto panetti di hashish, pari a 707 grammi di stupefacente. L’arrestato, su disposizione del pm di turno e dopo le formalita’ di rito, e’ stato condotto nel carcere nisseno Malaspina. (ITALPRESS)

