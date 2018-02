Merkel presenta i ministri 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Con questa squadra, possiamo adesso affrontare i compiti del futuro”. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, presentando la lista di ministri del suo partito, la Cdu, che entreranno a far parte del governo di grande coalizione.

Jens Spahn, finora vice ministro delle Finanze e uno dei più fieri oppositori della Merkel, andrà a guidare il dicastero della Salute. Segno, questo, che la cancelliera è stata costretta a cedere qualcosa anche ai suoi oppositori interni, dopo aver ceduto le Finanze alla Spd e gli Interni alla Csu.

Alla Difesa resterà Ursula von der Leyen mentre l’Economia va al suo ex capo di gabinetto Peter Altmaier, che siede al ministero da quando Wolfgang Schauble ha lasciato l’incarico nei mesi scorsi per andare a fare il presidente del Bundestag. Al posto di Altmaier andrà Helge Braun.

Come anticipato nei giorni scorsi, al ministero degli Interni va il leader dell’Unione cristiano-sociale, ramo bavarese della Cdu, Horst Seehofer. Anja Karliczek avrà il ministero dell’Istruzione e Julia Kloeckner quello dell’Agricoltura.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.