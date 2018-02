M5S, chi è il generale Sergio Costa  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Luigi Di Maio svela il primo dei nomi che il M5S proporrà al Presidente della Repubblica se i 5 Stelle andranno a palazzo Chigi. Si tratta di quello per il ruolo di ministro dell’Ambiente: è il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Sergio Costa, comandante della Regione Campania dei Carabinieri forestali.

“Laureato in Scienze Agrarie, master in Diritto dell’Ambiente e specializzato in investigazioni ambientali, da sempre impegnato nel contrasto alle ecomafie e al clan dei Casalesi”, si legge sulla pagina Facebook di Di Maio, in una breve biografia dedicata all’ufficiale.

DISCARICHE – “Ha scoperto la più grande discarica di rifiuti pericolosi di Europa seppellita nel territorio di Caserta, mettendo a nudo gli opachi rapporti delinquenziali nell’ambito dei rifiuti tossici. Ha anche scoperto la discarica dei rifiuti nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio”.

INDAGINI – Inoltre, si legge, “ha operato attivamente nell’ambito di indagini internazionali sempre nell’ambito di traffico illecito di rifiuti nocivi. Ha collaborato con la Direzione Nazionale Antimafia nello svolgimento di analisi investigative ambientali sull’intero territorio nazionale”.

