Zamparini è…un altro. Giura su Tedino: “Credo in lui”

Il Palermo non sa piu’ vincere e di ritorno dalla sosta sono arrivate ben tre sconfitte e un pareggio a reti bianche sabato in casa di una modesta Pro Vercelli. Nel passato anche recente questo sarebbe piu’ che bastato per portare una vera e propria rivoluzione in casa rosanero, ma questa volta il patron Maurizio Zamparini conferma la fiducia al suo tecnico. “Credo fermamente in Tedino che e’ un allenatore tanto serio e sono sicuro che risaliremo – dice Zamparini sul sito ufficiale dei rosanero – L’Ascoli? Arriva una delle ultime in classifica, ma proprio per questo sara’ piu’ difficile, ma sono certo che inizieremo a fare i tre punti”. Tornando alla sfida pareggiata a Vercelli: “Abbiamo perso una buona occasione per ripartire, visto che l’Empoli e Frosinone hanno rallentato ma e’ comunque un buon segnali perche’ abbiamo ritrovato un Palrmo che ha imposto la partita anche se ci sono state troppe defailance in avanti. Abbiamo fatto tropo poco per vincere le partite, anche se squadre comne la Pro Vercelli si mettono in difesa e diventa difficile. Speriamo che sia l’inizio di una ripresa e di ritrovare il Palermo del girone d’Italia. Rigore su Moreo? Quello del direttore di gara e’ stato un atteggiamento davvero ostile durante tutta la partita, hanno picchiato Coronado senza che nessuno dei loro giocatori fosse ammonito. L’episodio finale e’ stato quello del calcio di rigore che era davvero solare, penso che se questa situazione fosse accaduta nella nostra area avrebbe dato rigore alla Pro Vercelli. Queste sono cose che succedono quando la fortuna di abbandona un po’, speriamo di poterla ritrovare. Dobbiamo cercare di fare piu’ vittorie consecutive possibile tornando a essere il Palermo del girone d’andata. Non meritavamo di perdere ne’ contro il Perugia ne’ contro il Foggia. (ITALPRESS)

