Berlusconi furibondo con Alfano: “Eri milanista e scopro che sei juventino. Un pò di decoro…”

“Voglio fare un saluto ad Alfano, che per 12 anni da mio assistente ha tenuto per il Milan, poi l’ho visto a una partita tra Juventus e Benfica disperarsi perche’ la Juve aveva preso un gol. Ho fatto un’indagine ad Agrigento e ho saputo che era juventino sfegatato dalla nascita. In politica bisogna anche far sapere che si e’ di un’altra opinione”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel corso di un comizio elettorale in corso di svolgimento al Teatro Manzoni di Milano. “Un giorno Ronald Reagan disse che la politica e’ la seconda attivita’ dell’uomo – ha aggiunto -, beh… Io ho pensato che e’ molto vicino alla prima. Bisogna stare attenti fare politica con decoro”. (ITALPRESS).

