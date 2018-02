Gela, 47enne aggredito da un branco di randagi, gravi ferite

🔊 Ascolta l'articolo

Aggredito da un branco di randagi, un uomo e’ finito all’ospedale con gravi ferite su tutto il corpo. Momenti di paura oggi a Gela, per un 47enne. L’uomo, mentre stava passeggiando in via Rio De Janeiro, nel quartiere Macchitella, prima e’ stato accerchiato da dei randagi e poi e’ stato violentemente azzannato.

A mettere in salvo il malcapitato l’intervento di un’automobilista, il quale ha utilizzato il clacson della propria macchina per mettere in fuga gli animali. La vittima ha riportato profonde ferite a una coscia e ad una spalla. Al 47enne, soccorso e trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele, sono stati applicati piu’ di 30 punti di sutura.

Le sue condizioni, seppur gravi, non destano preoccupazioni. La zona in cui si e’ verificata l’aggressione da tempo e’ diventata pericolosa per via dell’alta presenza di branchi di randagi. (ITALPRESS).

