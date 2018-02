Palermo, Forza Nuova rinuncia alla piazza, ma non al fascismo.

🔊 Ascolta l'articolo

Con il ritorno in piazza Verdi, si e’ concluso il corteo degli antifascisti a Palermo. Sono un migliaio le persone che, secondo le stime degli organizzatori, hanno presto parte alla manifestazione. La situazione e’ tranquilla e non si sono registrati incidenti. L’attenzione si è spostata in piazza Crispi dove alle 18.30 era dapprima previsto il comizio di Forza Nuova con il leader Roberto Fiore.

“Noi rispettiamo il fascismo in tutta una serie di aspetti fondamentali che sono gli stessi per cui molti cittadini rispettano il fascismo”. ha detto Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, davanti all’hotel a Palermo dove si è tenuto un incontro elettorale. “Non possiamo rinnegare le cose buone del fascismo ma anche se ci sono state delle cose negative”, ha aggiunto. “Stiamo assistendo alla costruzione metodica e scientifica di un clima di odio, per cui alla fine uccidere un fascista non sarebbe un reato”.

“Questo non dovra’ piu’ accadere, e’ una cosa che non permetteremo. L’Italia e’ cambiata e noi siamo in una situazione in cui i media, settori del potere e centri sociali vogliono riportare una politica che non esiste piu’, quella del fascismo e dell’antifascismo, quando in realta’ l’Italia tutta e’ unita sui grandi temi come quelli dell’immigrazione, la denatalita’. Vogliono fare i loro tribunali sovietici? Siamo qui, non abbiamo paura di nulla”, ha aggiunto Fiore. “Sono preoccupato del clima di odio, lo stesso clima che fu creato all’inizio degli anni ’70. Si creo’ allora perche’ c’era stata una avanzata del Movimento Sociale, in particolare in Sicilia con le elezioni del ’71. Noi oggi vediamo che questo clima si crea perche’, non solo in Sicilia ma soprattuto nel Lazio e nelle borgate romane, area precedentemente comunista, noi siamo entrati con forza e abbiamo politicamente eliminato la vecchia ipoteca comunista. Questo e’ il motivo per cui tutti questo sta avvenendo”.

Massimo Ursino, responsabile provinciale di Forza Nuova Palermo, vittima di una aggressione, in merito alla scarcerazione di due antagonisti dei centri sociali ha dichiarato che “la scarcerazione e’ uno scandalo. E’ uno scandalo che certi ambienti, non solo a Palermo ma anche nel resto d’Italia, abbiano il favore di certe procure, soprattutto quella di Palermo che di certo non brilla come procura e lo sappiamo, non perche’ lo diciamo noi ma perche’ lo dicevano dei giudici in passato”.

“Noi non ci vendicheremo e non ci vendicheremo mai. Cosi’ come non mi sono mai vendicato di tutti gli atti di violenza di cui sono stato oggetto in questi anni”, ha aggiunto Ursino.

