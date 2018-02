“Basta bugie”, lo sfogo di Wanda Nara  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Tutte bugie e cattiverie infondate”. Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, si sfoga contro il gossip su di lei in un lungo messaggio pubblicato su Instagram. “Ultimamente – scrive – stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia. Generalmente non rispondo mai ma in questo caso – sottolinea – lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante”.

“Prima di tutto – continua – sono una mamma e mi occupo dei miei 5 bambini, sono sempre insieme a loro, e poi sono una moglie, la moglie di Mauro. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette mi sono dovuta tutelare quindi – annuncia – ho dato in mano tutto al mio avvocato”.

“Sappiate – avverte Wanda Nara – che” per “tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia ne pagherete le conseguenze. Sappiate – aggiunge – che vivo una vita normale. Lavoro e come ho scritto prima, mi occupo dei miei bambini quindi voi – conclude – occupate la vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia”.

