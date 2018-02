🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una persona è morta investita da un autobus al capolinea in piazza Risorgimento a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco. A quanto si apprende dalla polizia locale, la vittima non è ancora stata identificata e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

