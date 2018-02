“Avere figli fa invecchiare più in fretta”  

🔊 Ascolta l'articolo

Saranno anche ‘pezzi di cuore’, ma i figli regalerebbero 11 anni all’età biologica della mamma. Secondo una ricerca americana, infatti, diventare madre accorcia i telomeri di una donna di circa il 4,2%. Si tratta dei ‘cappucci’ che avvolgono la parte terminale del cromosoma e lo proteggono dal deterioramento. La lunghezza dei telomeri è associata a un invecchiamento rallentato e a una maggior longevità. Ebbene, l’effetto dei figli sui telomeri sarebbe addirittura maggiore di quello di fumo e obesità, dimostrato in altri studi.

Come ha raccontato Anna Pollack della George Mason University, autrice dello studio pubblicato su ‘Human Reproduction’, “siamo stati sorpresi dai risultati. Si tratta dell’equivalente di circa 11 anni di invecchiamento cellulare accelerato”. I ricercatori pensano che ciò sia legato allo stress di crescere i figli.

“Non stiamo dicendo alle donne di non avere figli”, precisa la ricercatrice sul ‘Daily Mail’. Il team della George Mason University ha analizzato 1.505 donne tra i 20 e i 44 anni coinvolte in uno studio nazionale dal 1999 al 2002. Fra loro 444 non avevano mai avuto un figlio. L’analisi ha mostrato l’effetto maternità. I risultati, comunque, contraddicono quelli di un recente studio malese secondo il quale avere più figli allungherebbe i telomeri.

