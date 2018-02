Orso d’Oro a ‘Touch Me Not’  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La giuria internazionale della 68esima edizione del festival del Cinema di Berlino, presieduta da Rom Tykwer, ha assegnato l’Orso d’Oro al film ‘Touch Me Not’ di Adina Pintilie, l’Orso d’Argento gran premio della giuria a ‘Twarz’ (‘Mug’) di Malgorzata Szumowska, l’Orso d’Argento per la miglior regia a Wes Anderson por ‘Isle of Dogs’, l’Orso d’Argento alla migliore attrice è andata ad Ana Brun per ‘Las herederas’ di Marcelo Martinessi, quello al miglior attore è stato assegnato ad Anthony Bajon per ‘La priere’ (‘The Prayer’) di Cedric Kahn.

