Sicilia, un edificio su 4 in mediocre e pessimo stato di conservazione

– In Sicilia un edificio su quattro è in mediocre e pessimo stato di conservazione e necessita di riqualificazione energetica. Nell’Isola ci sono quasi 375mila edifici residenziali in questo stato, oltre il 26 per cento del patrimonio edilizio abitativo della Regione che Legambiente, attraverso la campagna Civico 5.0, presentata questa mattina a bordo del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, realizzato con la partecipazione del ministero dell’Ambiente “vuole efficientare”. Innovazione ambientale, efficientamento energetico in edilizia, condivisione e sharing economy, ma anche agevolazioni fiscali e vantaggi ambientali. Sono questi i temi al centro di Civico 5.0, un altro modo di vivere il condominio, pensata per sensibilizzare cittadini, amministrazioni e costruttori sull’importanza di un nuovo modello di vivere e progettare i condomini e i suoi spazi.

In particolare, i tecnici di Legambiente hanno realizzato un’indagine termografica in quattro appartamenti di due diversi condomini a Bagheria (Palermo), e in uno di questi anche un’analisi dei consumi energetici elettrici. Sui quattro appartamenti, i problemi sono evidenti e comuni: dispersioni termiche da pilastri, travi, infissi e dalle pareti perimetrali, da cui molto spesso è visibile l’impronta rilasciata dal calorifero. Nell’appartamento in cui è stata effettuata anche l’analisi dei consumi elettrici, il risparmio per la famiglia potrebbe essere pari a circa il 20 per cento dell’attuale spesa se si efficientassero i consumi attraverso la riduzione degli sprechi e la gestione dell’energia.

– Alle case e agli appartamenti colabrodo, poi, si affiancano i problemi dei costi che gravano sulle famiglie italiane: oltre 2mila euro tra elettricità, energia termica e mobilità. Costi che possono essere notevolmente ridotti anche grazie agli incentivi dell’ecobonus e sismabonus che consentono di detrarre le spese.

“Condomini poco efficienti dal punto di vista energetico si trasformano in veri e propri complessi energivori che sprecano moltissima energia termica per riscaldare le abitazioni – spiega Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente – Serve un piano per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato al fine di migliorare la qualità di vita delle famiglie”. In Sicilia, sono stati 9.358 gli interventi effettuati per il risparmio energetico a fronte di oltre 65 miliardi di euro investiti con un risparmio di 18,23 megawattora all’anno. La maggior parte degli interventi (4.640) hanno riguardato i serramenti, 2.063 le caldaie a condensazione e 797 le pompe di calore (fonte Enea). La provincia che, invece, ha fatto i maggiori investimenti è stata quella di Palermo, con 20,9 miliardi di euro. “Nella spinta all’innovazione energetica – aggiunge Mimmo Fontana, responsabile per l’urbanistica e le politiche nel Mezzogiorno di Legambiente – i Comuni giocano un ruolo fondamentale. Le città sono il campo di sperimentazione di un nuovo modello energetico sempre più distribuito, efficiente e da fonti rinnovabili e possono rilanciare una nuova idea di condominio più ecosostenibile, solidale e aperto alla condivisione”. (Loc/AdnKronos)

