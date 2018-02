Pestaggio Ursino, Gip cambia tutto: non fu tentato omicidio. Divieto di dimora per i fermati

🔊 Ascolta l'articolo

Scarcerazione, divieto di dimora e derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime, per Gianmarco Codraro e Carlo Mancuso, i due giovani antagonisti fermati due giorni fa con l’accusa di tentato omicidio per il pestaggio brutale di Massimo Ursino, il dirigente di Forza Nuova avvenuto martedì sera. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Palermo Roberto Riggio che ha convalidato il fermo dei due antagonisti, come chiesto dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, ma non ha emesso la custodia cautelare.

I due giovani lasceranno il carcere entro questa sera ma dovranno lasciare la provincia di. Palermo dove hanno il divieto di dimora. Il Gip ha derubricato il reato contestato da tentato omicidio a lesioni gravissime. Secondo il Procuratore aggiunto Petrigni i due antagonisti ”avevano la volontà di uccidere” Ursino ma non ci sarebbero riusciti solo per il tempestivo intervento di alcuni passanti. Accuse, secondo l’avvocato Bisagna, da ”fantadiritto”. (Ter/Adnkronos)

