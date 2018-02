Trappeto, truffa anziane con banconote false, arrestato ambulante

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Per mettere in circolazione banconote false da 50 euro utilizzava come copertura la professione di venditore ambulante di carciofi. Con l’accusa di truffa, spendita ed introduzione nello stato di moneta falsificata i carabinieri hanno arrestato a Trappeto, nel Palermitano, un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini, scattate dopo le denunce di alcune anziane donne di Baucina vittime del truffatore, hanno permesso ai militari di individuare il truffatore e ricostruire la tecnica utilizzata. Dopo aver individuato le sue vittime, di solito donne anziane, il 42enne durante la vendita porta a porta di carciofi si faceva consegnare banconote da 50 euro che scambiava poi con quelle false in proprio possesso, spiegando di non avere il resto e chiedendo alle ignari clienti di pagare con monete o banconote di piccolo taglio. I servizi di pedinamento hanno permesso ai carabinieri di coglierlo in flagranza a Trappeto mentre con la stessa tecnica stava truffando un’anziana donna. Nel suo furgone e nella sua abitazione i militari hanno trovato 20 banconote false da 50 euro della serie Europa con i segni distintivi e gli ologrammi della Bce finemente contraffatti. Per l’uomo sono così scattate le manette mentre la moglie, accusata di aver detenuto alcune delle banconote false sequestrate, è stata denunciata. Dopo la convalida dell’arresto per l’uomo è scattato l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.