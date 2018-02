Amianto base militare Augusta, ufficiale di marina “vittima del dovere”

🔊 Ascolta l'articolo

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per la Previdenza Militare e della Leva, equipara il capitano Francesco Paolo Sorgente, gia’ riconosciuto vittima del dovere, alle vittime del terrorismo. L’ufficiale della Marina Militare Italiana, dopo aver svolto servizio anche presso la base di Augusta in Sicilia, in quanto esposto ad amianto, ha contratto mesotelioma ed e’ deceduto il 25 gennaio del 2009.

“L’Avvocato Ezio Bonanni – si legge in una nota dell’Osservatorio nazionale sull’Amianto – legale dei famigliari, e’ riuscito a dimostrare la presenza di amianto presso la base militare di Augusta, nel corso del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Padova”. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.