Auto contro barriera sicurezza Casa Bianca  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ scattato l’allarme, oggi, alla Casa Bianca dopo che un’auto è andata a sbattere contro una delle barriere di sicurezza poste intorno alla residenza presidenziale per bloccare il traffico. Gli agenti del Secret Service hanno fermato la donna alla guida dell’auto che non ha comunque sfondato la barriera posta all’angolo di Pennylvania Avenue.

Nessuno degli appartenenti al personale di sicurezza della Casa Bianca è rimasto ferito nell’incidente, avvenuto mentre il presidente Trump stava concludendo la conferenza stampa con il premier australiano Malcolm Turnbull.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.