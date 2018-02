Tim, cda positivo per offerta F2i-Rai Way su Persidera 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il cda di Tim “ha esaminato e valutato positivamente, a maggioranza, la proposta di acquisto di Persidera ricevuta da F2i e Rai Way”, considerando che la partecipazione “non rappresenta un asset strategico per Tim”. Il consiglio, che si è riunito a Milano, ha dato mandato all’ad Amos Genish “per finalizzare l’operazione, fermo restando che ogni ulteriore eventuale offerta vincolante sarà presa in considerazione”.

L’operazione è stata supportata dal parere del Comitato per il controllo e i rischi, reso a maggioranza dei suoi componenti. All’ultimo minuto sarebbe arrivata per Persidera una manifestazione di interesse da un fondo americano, I Squared Capital, con un’offerta non vincolante tra i 290 e 300 milioni di euro.

