🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

‘Pronto soccorso light’ sul territorio, più controllori sugli autobus, raddoppio della Pontina, un polo unico per i rifiuti. Sono alcune delle ricette illustrate in un’intervista all’Adnkronos da Mauro Antonini, candidato alla presidenza della Regione Lazio per Casapound Italia, ospite del Palazzo dell’Informazione.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.