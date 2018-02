Prete esorcista arrestato per violenza sessuale  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale don Michele Barone, il prete di Casapesenna (Caserta) che praticava degli esorcismi per ‘liberare’ dai demoni una ragazzina che sarebbe stata ‘posseduta’ a causa dell’omosessualità della sorella. Un caso balzato alla cronaca grazie al programma televisivo ‘Le Iene’. Nei giorni scorsi il sacerdote era stato sospeso dal ministero pubblico dalla Diocesi di Aversa. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Santa Maria Capua Vetere. Ai domiciliari invece sono finiti i genitori della ragazzina e il poliziotto che tentò di convincere la sorella della vittima a ritirare la denuncia.

