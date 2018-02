Gentiloni con Merkel e Macron: “Ue lavora insieme nel Sahel”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

L’Europa “lavora insieme” per aiutare i Paesi del Sahel a contrastare il terrorismo e le cause profonde dell’emigrazione verso il Vecchio Continente, afferma il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella sede del Consiglio a Bruxelles per il Consiglio Europeo informale, al fianco del presidente Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo aver partecipato alla conferenza internazionale sul Sahel.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.