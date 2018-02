“Sull’Italia sono stato frainteso”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Penso di essere stato totalmente frainteso. Nella conferenza stampa il giorno prima avevo detto molto chiaramente che come Commissione pensiamo che ci sarà un governo che possa lavorare dopo le elezioni. Quello che ho detto ieri era fuorviante”. Lo ha detto il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker a margine del Consiglio Europeo informale a 27 a Bruxelles. Il presidente della Commissione Europea è tornato sulle sue dichiarazioni di ieri, a Borse europee aperte, a proposito del rischio di forti turbolenze sui mercati come conseguenza, tra l’altro, dei risultati delle elezioni del 4 marzo.

