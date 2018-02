A Bitonto si torna a sparare  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sparatoria con due feriti per fortuna non gravi a Bitonto, in provincia di Bari, dove lo scorso 30 dicembre venne uccisa l’anziana Anna Rosa Tarantino, 84 anni, che si trovò per caso sulla traiettoria dei proiettili.

Due giovani si sono presentati all’ospedale San Paolo e al Policlinico del capoluogo con ferite da arma da fuoco, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sono entrambi di Bitonto. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.

