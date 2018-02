Record del mondo per Soldini  

🔊 Ascolta l'articolo

Record del mondo per Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini. Il velista milanese è il suo equipaggio, Guido Broggi, Sébastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella, hanno chiuso la traversata e risalito il Tamigi giungendo al traguardo del ponte Queen Elizabeth alle 13.20 locali e stabilendo così il nuovo primato della traversata Hong-Kong-Londra.

Dopo aver risalito il Tamigi, dopo 36 giorni di navigazione 2 ore e 38 minuti, e quasi 15.000 miglia percorse, il Maserati multi 70 ha superato il precedente record del 2008 di Lionel Lemonchois, che con un maxi-catamarano di 32,50 metri impiegò 41 giorni, 21h26′ a coprire la distanza. Record raggiunto cinque giorni prima del primo marzo. Cinque giorni prima del previsto. Soldini era partito lo scorso 18 gennaio da Hong Kong. Momento più complesso della traversata è stata la rottura del timone, avvenuta nell’Oceano Indiano, e risolta rapidamente dall’equipaggio di Maserati con la sostituzione della pala.

